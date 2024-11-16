Радник Трампа, росіянин Борис Епштейн, хоче стати спецпредставником з питань врегулювання війни в Україні, - NYT

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним представником з російсько-української війни, кажуть джерела.

Епштейн, який народився й зростав у Росії, не має досвіду зовнішньої політики. За його словами, "в нього є сім’я з обох сторін конфлікту".

На додаток до браку дипломатичного досвіду, Епштейн зараз перебуває під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля зірвати вибори 2020 року.

За словами джерел, Епштейн заявив про своє бажання, коли Трамп летів до Вашингтона для своєї першої особистої зустрічі з президентом Байденом після перемоги на виборах.

"Трамп вислухав з очевидним інтересом і не відхилив пропозицію, попри те, що він не погоджувався на це", - розповіла людина, яка була в той момент в літаку разом із командою новообраного президента США.

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Утім журналісти NYT вважають, що всупереч результату ідеї Епштейна, Трамп уже надав своєму раднику надзвичайну владу та продемонстрував готовність прислухатися до його порад, а не до інших. Навіть найбагатша людина світу Ілон Маск, який брав участь у багатьох перехідних засіданнях минулого тижня, приватно зазначив, наскільки він здивований тим, що пан Епштейн отримав стільки повноважень, зауважили журналісти.

Епштейн відмовився від коментарів, а речник Трампа не відповів на електронний лист із проханням про коментар.

"Хоча в оточенні Трампа є ті, хто зневажає Епштейна, в колі новообраного президента немає нікого, хто б зараз сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших фігур на перших днях президентських змін, попри те, що формальної ролі в ній не мав. Він став суттєвим захисником Трампа, зокрема формуючи частину інформації, яку він отримує про персонал і відбір кабінету", - пише New York Times.