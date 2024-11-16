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OPINION

Держсекретарем буде Трамп, керівником розвідки — Трамп...

Віктор Шлінчак
16 листопада, 2024 субота
16:02
Погляд

Всі прізвища, які ми вивчаємо цими днями, — лише продовжувачі рук однієї людини, яка вдруге зламала традиційну систему

Зміст

Останні дні ми надто захопились вивченням висловлювань тих чи інших кандидатів на найвищі посади в США. Це, звичайно, важливо з погляду налагоджування контактів. Проте, попередній контекст і попередні висловлювання з погляду дій у майбутньому не будуть мати значення. 

Враховуючи досвід, який Трамп набув за час свого попереднього президентства, зараз він призначатиме людей, лояльність яких він (і його син — як головний рекрутер) не буде ставити під жоден сумнів. 

Тому 

  • держсекретарем буде Трамп;
  • керівником розвідки — Трамп; 
  • і керівником Пентагону теж буде Трамп. 

Не сумнівайтеся. 

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Всі прізвища, які ми вивчаємо цими днями, — лише продовжувачі рук однієї людини, яка вдруге зламала традиційну систему. І першим підтвердженням цьому буде факт, коли новий генпрокурор закриє усі справи проти президента. 

Чи перетворяться Штати в автократію? Це залежить від багатьох чинників. І в першу чергу — від інституцій, які до цього забезпечували принцип "стримувань і противаг", і які ще не перейдуть якийсь час під пряме підпорядкування Білого Дому. Звісно, багато буде залежати від тиску суспільства, громадськості, ЗМІ. 

Але перший рік все буде підпорядковане відкриттю нового світу у світі Трампа. І щоб вловити тренд, потрібно буде аналізувати виключно те, що, як і коли говорить (а особливо — як мислить) новий президент. 

Велкам у світ психотерапії однієї найвеличнішої людини.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Суспільство
Світ
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога США Україні
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