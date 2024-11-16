Останні дні ми надто захопились вивченням висловлювань тих чи інших кандидатів на найвищі посади в США. Це, звичайно, важливо з погляду налагоджування контактів. Проте, попередній контекст і попередні висловлювання з погляду дій у майбутньому не будуть мати значення.

Враховуючи досвід, який Трамп набув за час свого попереднього президентства, зараз він призначатиме людей, лояльність яких він (і його син — як головний рекрутер) не буде ставити під жоден сумнів.

Тому держсекретарем буде Трамп;

керівником розвідки — Трамп;

і керівником Пентагону теж буде Трамп.

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Всі прізвища, які ми вивчаємо цими днями, — лише продовжувачі рук однієї людини, яка вдруге зламала традиційну систему. І першим підтвердженням цьому буде факт, коли новий генпрокурор закриє усі справи проти президента.

Чи перетворяться Штати в автократію? Це залежить від багатьох чинників. І в першу чергу — від інституцій, які до цього забезпечували принцип "стримувань і противаг", і які ще не перейдуть якийсь час під пряме підпорядкування Білого Дому. Звісно, багато буде залежати від тиску суспільства, громадськості, ЗМІ.