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GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів

21 листопада, 2024 четвер
10:38
Новини GET Business Festival:

12 грудня GET Business Festival від Delo.ua об’єднає 1300 учасників і понад 90 представників бізнесу, державного і громадського секторів на трьох тематичних сценах: стратегії зростання, бізнес-розвиток, маркетинг у воєнний час

Зміст

Фестиваль вкотре стане платформою для обміну бізнес-практиками, сміливими рішеннями і стратегіями розвитку у воєнний час та нетворкінгу підприємницької спільноти. 

За понад шість років існування фестиваль став драйвером розвитку тисяч компаній малого, середнього та великого бізнесу. Цьогорічний захід набуває особливого значення, адже Україна сьогодні проходить етапи трансформацій, рушійною силою яких є малий та середній бізнес. Спікери ділитимуться власним досвідом управління та розвитку бізнесу в умовах ризиків, мінливого бізнес-клімату, невизначеності та обмежених ресурсів. 

У програмі: 3 тематичні сцени, 10+ панельних дискусій, презентація успішних кейсів і лайфхаків від власників та керівників компаній. 
Серед спікерів:  
Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, кандидатка юридичних наук;
Дмитро Наталуха, голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Ігор Сироватко, операційний директор OLX Україна та Центральна Азія;
Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ;
Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії "Дарниця";
Олег Заплетнюк, генеральний директор "ТАС Агро";
Юлія Павленко, директорка міжнародних операцій АТ "Укрпошта";
Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО;
Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії “Слуга народу”;
Антон Бокий, Chief Marketing Officer в INTERTOP Ukraine;
Лідія Білас, підприємиця, засновниця мережі освітніх проєктів "МрійДій";
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник, власник притулку для тварин і ветеринарної клініки "Бородата котомамуля"
та експерти з Ощадбанку, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency,  БФК Gulliver, DonorUA тощо.

Серед анонсованих до обговорення на GET Business Festival  актуальних тем: 

  • Як зберегти успішний бізнес в умовах глобальних викликів.
  • Як управляти ризиками та оптимізувати ресурси для виживання і розвитку. 
  • Як налагодити партнерство і співпрацю між малим, середнім і великим бізнесом, між бізнесом і державою.
  • Як залучити кошти для зростання у складні часи.
  • Фінансові потоки та структура витрат під час непередбачуваних обставин: які фінансові інструменти допоможуть забезпечити стабільність і готовність до нових викликів.
  • Стратегії маркетингу у воєнний час і створення стійких бізнес-моделей: соціальна відповідальність як конкурентна перевага.
    Нові інструменти для залучення й утримання клієнтів, роль брендингу та онлайн-маркетингу. 

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/ 
Оновленнями на сторінці Delo.ua у Facebook і Telegram-каналі.

Генеральний партнер — OLX Україна, головні пhttps://get.delo.ua/артнери — Visa | ПриватБанк, компанія “Київстар”.

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. Захід розпочався у 2018 році і за цей час об’єднав понад 10 000 учасників і 400 спікерів.
 

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