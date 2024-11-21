На стримінгах зʼявився плейліст зі S.T.A.L.K.E.R. 2 з 440 українськими піснями

Плейліст зібрала компанія Bezodnya Music.

20 листопада відбувся реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", яку розробники GSC Game World присвятили захисникам та захисницям України.

На одній із локацій гри - "Росток" гратиме радіо з українською музикою. Зокрема тут звучать пісні Lely45, MELOVIN, ZIFERBLAT, The Hardkiss, Христини Соловій, Jerry Heil, Паліндрома, "ТНМК" та багатьох інших.

Окрім музики українських виконавців, до плейліста, оприлюдненого на головних стримінгових платформах, увійшли також загальноігровий ембієнт та інший музичний супровід, спеціально написаний для гри.

Загалом плейліст містить 440 пісень, що тривають понад 24 години.

Реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" відбувся в середу, 20 листопада. Ц е продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.



