Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура На стримінгах зʼявився плейліст зі S.T.A.L.K.E.R. 2 з 440 українськими піснями

На стримінгах зʼявився плейліст зі S.T.A.L.K.E.R. 2 з 440 українськими піснями

Дар'я Тарасова
21 листопада, 2024 четвер
11:36
Культура

Оприлюднили плейліст з усіма музичними композиціями, які можна почути у відеогрі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". До нього увійшли пісні українських виконавців та загальноігровий ембієнт

Зміст

Плейліст зібрала компанія Bezodnya Music.

20 листопада відбувся реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", яку розробники GSC Game World присвятили захисникам та захисницям України.

На одній із локацій гри - "Росток" гратиме радіо з українською музикою. Зокрема тут звучать пісні Lely45, MELOVIN, ZIFERBLAT, The Hardkiss, Христини Соловій, Jerry Heil, Паліндрома, "ТНМК" та багатьох інших.

Окрім музики українських виконавців, до плейліста, оприлюдненого на головних стримінгових платформах, увійшли також загальноігровий ембієнт та інший музичний супровід, спеціально написаний для гри.

Загалом плейліст містить 440 пісень, що тривають понад 24 години.

 

  • Реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" відбувся в середу, 20 листопада.  Це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.


 

Теги:
Новини
Україна
музика
Чорнобиль
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
18 листопада, 2024 понедiлок
Адміністрація Байдена готує Україну до глобалізації війни у 2025 році - Портников про дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS
Автор Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 листопада
11:49
ЗСУ
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував
11:46
Оновлено
Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 15, серед них діти
11:26
Угорщина розгорне додаткові засоби ППО поблизу українського кордону
11:15
Ексклюзив
Революція гідності
Результати розслідувань знищені і знищуються зараз, - адвокат родичів Героїв Небесної сотні Титич
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракети Storm Shadow летять у РФ вслід за ATACMS, а Зеленський чекає на смерть Путіна. Акценти світових ЗМІ 21 листопада
11:03
сніг, негода в Україні
Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
10:48
На аукціоні за $121 млн продали картину Магрітта, що стало рекордом для художника
10:40
електроенергія
У регіонах діють графіки погодинних вимкнень: ситуація в енергосистемі 21 листопада
10:38
Коригували вогонь з акаунтів родичів: СБУ затримала двох агенток ГРУ
10:38
Пресреліз
GET Business Festival:
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
10:33
Оновлено
Атака Дніпра
РФ здійснила масовану атаку по Дніпру: двоє постраждалих, пошкоджений центр реабілітації
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:24
S.T.A.L.K.E.R. 2
В Україні знизилася швидкість інтернету через реліз гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
10:11
Десантно-штурмові війська ЗСУ
21 листопада - Введення у храм Пресвятої Богородиці та День Десантно-штурмових військ України
10:04
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала свої винищувачі через російську атаку по Дніпру
10:00
OPINION
Курськ, ракети та омріяне "замороження": як українська операція зруйнувала російські плани
09:53
Оновлено
світло
У низці регіонів України запроваджували екстрені вимкнення світла
09:46
Ексклюзив
ППО, ЗСУ
"Ніхто не може змусити Україну піти на капітуляцію": колишній головний військовий прокурор України Чумак
09:43
Оновлено
електроенергія, відключення
Укренерго змінило графіки відключень світла на 21 листопада
09:39
"Ля Палісіада"
Відібраний на "Оскар" від України фільм "Ля Палісіада" покажуть на кінофестивалі у Польщі
09:36
ППО
РФ атакувала Дніпро ракетами різного типу: збито 6 цілей, була запущена МБР, - Повітряні сили
09:32
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"На деяких ділянках ворогу вдалося підійти до річки Оскіл": начальник Куп’янської МВА Беседін
09:18
РФ увечері скинула авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: 6 поранених
08:59
Ексклюзив
Люди самі встановили собі спеціальні умови, - депутатка Херсонської міськради Погомій про ситуацію в місті
08:54
Зіткнення потягів у Польщі
У Польщі зіштовхнулися два вантажні потяги, один з вагонів перекинувся: постраждав машиніст
08:34
OPINION
Зброя, енергетика, гроші: як Польща допоможе Україні в 2025 році
08:31
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 153 боєзіткнення, з них 34 - на Покровському напрямку
08:23
Ллойд Остін
Міністр оборони Китаю відмовився від зустрічі з главою Пентагону
08:11
Енергодар, Запорізька АЕС
Запорізька АЕС на межі блекауту: через обстріл РФ знеструмлено одну з двох ліній живлення
08:00
OPINION
блог Андрій Магера
Якщо Москва застосує "ядерку", то отримає таку ж відповідь
07:36
ЗСУ знищили втрати ворога
РСЗВ, 50 артсистем, 8 танків і 1510 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:27
путін путлер
"Поділ на 3 частини": РФ намагається просувати на Захід план, де Україна втрачає державність, - ЗМІ
06:59
Ракета Storm Shadow
"Не будемо вдаватися в деталі": Умєров прокоментував використання Україною ракет Storm Shadow
06:43
ЗРК NASAMS
Система ППО NASAMS для України вже у Польщі, - міністр оборони Канади
06:36
адміністрація окупантів в Донецьку
РФ влаштувала тур для пропагандистів на тимчасово окуповані території, - Спротив
06:32
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 5 ракетоносіїв: загальний залп - до 28 "калібрів"
06:22
Ukraine Russia war live map, november 13-20
У Торецьку продовжуються важкі бої, РФ використовує м'ясні штурми, - ОТУ "Луганськ"
06:09
снігоочисник
У Києві випав перший сніг: на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки
05:45
танк Leopard 2A4
Для формування танкового батальйону: Чехія планує закупити у Німеччини 14 Leopard вартістю $167 млн
05:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Молдові заявили, що їхні радари не здатні виявляти безпілотники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV