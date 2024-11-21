Ракети Storm Shadow летять у РФ вслід за ATACMS, а Зеленський чекає на смерть Путіна. Акценти світових ЗМІ 21 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 листопада.

Україна використовує також британські далекобійні ракети для атак по цілях у РФ

У світі чимало писали про те, що вслід за американськими ATACMS, Україна вперше випустила ракети британського виробництва по Росії. Зокрема, це відзначають у The Guardian, що атака британських ракет Storm Shadow сталася наступного дня після того, як Київ застосував надану США зброю великої дальності для удару по Росії.

Там додають, що рішення схвалити удари було прийнято у відповідь на розгортання понад 10 000 північнокорейських військ на кордоні Росії з Україною, про що офіційні особи Великої Британії та США попереджали, як про значну ескалацію російсько-української війни.

У CNN написали, що експерт зі зброї Тревор Болл, колишній старший технік із вибухових боєприпасів армії США, підтвердив – фрагменти на фотографіях опублікованих російськими воєнний блогерми дійсно походять від ракети Storm Shadow.

Відомо, що ракети мають дальність близько 250 кілометрів. У BBC написали у середу, що "Україна поки що обмежила використання Storm Shadow Курською областю, де українські війська продовжують утримувати позиції". Там зазначають, що звіти все ще туманні, і ціль невідома, "але Storm Shadow достатньо потужний, щоб пробивати бункери з надзвичайною точністю".

Британські журналісти також додають, що деякі чиновники в уряді Його Величності "справді хвилюються щодо наслідків цього – чи може Росія відповісти кібератакою, чи, наприклад, атакою на підводні кабелі зв’язку". Але багато хто вважає, що це необхідне, навіть запізніле, посилення підтримки демократичного союзника, який продовжує війну з російським агресором.

Правозахисники критикують Байдена за надання Україні протипіхотних мін

Тим часом правозахисні групи розкритикували рішення президента Джо Байдена поставити Україні протипіхотні міни, пише Politico. Адже рішення скасовує взяте Байденом зобов’язання обмежити використання таких наземних мін.

Хоча тип протипіхотної міни, який адміністрація Байдена передає Україні, має певні гарантії безпеки, правозахисні групи все ж попередили, що ця зброя становить довгострокову небезпеку.

"Протипіхотні наземні міни — це невибіркова зброя, яка вбиває та калічить цивільних осіб, особливо дітей, протягом багатьох поколінь після закінчення воєн", — сказав виконавчий директор групи захисту цивільних осіб у конфлікті Хічем Хадрауї. "Ця зброя не може відрізнити цивільних від військових, як того вимагає міжнародне гуманітарне право".

Бен Лінден, високопосадовець Amnesty International USA, сказав: "Це відверто шокуюче, що президент Байден прийняв таке важливе та небезпечне рішення саме перед тим, як його спадщина державної служби буде запечатана для підручників історії".

Однак адміністрація Байдена захищала цей крок кількома підставами. Там кажуть, що типи мін, які надаються, є "непостійними", тобто через деякий час вони стають інертними.

"Вони мають електричний запобіжник і потребують живлення від батареї для детонації. Після того, як батарея розрядиться, вони не здетонують", – сказав американський чиновник.

Ще в липні 2023 року адміністрація Байдена почала постачати в Україну касетні боєприпаси, які у великій кількості зберігалися на військових складах США з моменту закінчення холодної війни. Та Вашингтон на 1,5 року відклав відправку протипіхотних наземних мін, таких як ті, які надсилає зараз.

"Ці міни можуть бути ефективними для зупинки масованих піхотних атак, з якими Україна, ймовірно, зіткнеться з боку тисяч північнокорейських військ, які прибули в Курську область. Але ці міни потенційно можуть бути залишені на полі бою протягом багатьох поколінь та становити загрозу ще багато десятиліть", - додають у Politico.

Зеленський може підписати припинення вогню без зобов’язань, інакше – внутрішні заворушення

Володимир Зеленський, Фото: ОП

У BBC написали розлогу статтю про те, що Росія та США борються за перевагу у війні в Україні перед поверненням Трампа.

"За лічені дні адміністрація президента США Джо Байдена та Росія зробили окремі, але значні кроки, спрямовані на те, щоб вплинути на результат війни в Україні, за два місяці до повернення Дональда Трампа в Білий дім. Є відчуття, що Москва максимізує свої здобутки, а Байден відмовляється від довгострокових червоних ліній перед тим, як Трамп спробує виконати свою вимогу припинити війну за 24 години", - відзначають у виданні.

Вони нагадують про несподівану зміну позиції Джо Байдена щодо далекобійних ракетних ударів в глиб Росії, та відповідь Путіна – чергове залякування ядерною зброєю.

Також там пишуть, що інсайдери Кремля вже почали інформувати про свої мінімальні вимоги щодо будь-якої ініціативи Трампа про припинення війни, і президент Володимир Зеленський також почав чітко озвучувати свою позицію.

"У вівторок Зеленський представив парламенту свій "план стійкості" з 10 пунктів, зокрема, важливим були слова: "Можливо, Україні доведеться когось пережити в Москві, щоб досягти всіх своїх цілей... відновити повну цілісність України". Іншими словами, одного дня Росія залишиться без Путіна, але Україна нікуди не подінеться", - пишуть у BBC.

Найбільше, що Зеленський може підписати – припинення вогню без зобов’язань, вважають експерти, з якими поговорили британські журналісти. Адже все інше призвело б до внутрішнього конфлікту, оскільки багато хто розцінив би це як зраду.

"Для нас просто необхідно локалізувати російські просування… за допомогою Atacms, протипіхотних мін чи будь-якого іншого. Бо якщо росіяни досягнуть успіху, вони спробують диктувати умови", - сказав Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень у Києві.

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