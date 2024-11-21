Результати розслідувань знищені і знищуються зараз, - адвокат родичів Героїв Небесної сотні Титич

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Основне, що сьогодні треба згадати, що всі основні епізоди були розслідувані і передані до суду 7-8 років тому але результати розслідувань знищені і знищуються зараз, систематично, планомірно. Прямо ось на очах залишки кримінальних проваджень розслідуваних знищуються в судах судовою владою України. Це основний підсумок, на якому я хотів би наголосити сьогодні, це є дуже важливим", - сказа він.

Віталій Титич наголосив, що це офіційно підтверджено прокурорами, але результатів немає.

"Це не якась сенсація, ми про це, адвокати потерпілих, говоримо років 5 вже. Коли ця ситуація набула такого системного, широкого характеру в судах України, про це заявляють прокурори, це не тільки наша позиція, про це офіційна інформація від прокурорів. Прокурори також намагаються протягом всього часу вживати якихось заходів, зокерма направляють звернення до Вищої ради правосуддя щодо суддів. Але цей прекрасний реформований орган, умовно реформований, він системно цю проблему не просто не вирішує як орган судового врядування, а він максимально перешкоджає навіть процедурі розгляду таких скарг і заяв прокурорів. Тому ситуація, підкреслюю, критична в силу цих обставин вже десь 90% кримінальних проваджень, переданих до суду, закриті за спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності, інші будуть закриті. Усі практично, крім кримінальних проваджень щодо спливу тяжких злочинів, за які строки не встановлено, тому це той результат, який ми маємо", - розповів він.

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Також адвокат зазначив, що не коментує вироки.

"Ця статистика, яка наводиться: скільки кримінальних проваджень порушено, кому підозри пред’явлені, вона не має дожного змістовного навантаження в тих обставинах, про які я сказав, оскільки суди знищують планомірно, цинічно, демонстративно знищують цей результат", - додав він.