Справи Майдану: екскерівників СБУ та 20 високопосадовців ФСБ судитимуть за перешкоджання протестам і підривні дії

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед обвинувачених колишній керівник СБУ, його перший заступник та начальник департаменту захисту національної державності, а також директор і 20 співробітників ФСБ РФ.

Зокрема, йдеться про генерала армії - колишнього керівника служби безпеки президента РФ, заступника головнокомандувача внутрішніми військами та ще 5 генералів, які обіймали керівні посади у ФСБ РФ.

Слідство встановило, що в грудні 2013 року 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну та, за підтримки колишнього керівництва СБУ, організовували створення відеозаписів провокативного характеру.

“Вони створили youtube-канал, через який поширили в мережі Інтернет та медіа понад 250 відеозаписів. У них дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом”, - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, у ході розслідування встановлено безпосередній вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво української спецслужби для проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Крім того, колишніх голову СБУ та начальника департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність. В Офісі генпрокурора кажуть, що у 2022 році вони добровільно обійняли посади на тимчасово окупованих територіях України.

Оскільки обвинувачені переховуються від правоохоронних органів і перебувають у міжнародному розшуку, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування in absentia - за відсутності обвинувачених.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.