Справи Майдану: ДБР встановило особи беркутівців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках

Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора.

Ці правоохоронці були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках.

За даними слідства, командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі, перебували 20 лютого 2014 року близько 9 годині ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського "Беркуту", вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю.

Безпосередньо через них загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

"Їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів київського "Беркута" (так звана чорна рота) та внутрішніх військ МВС України", - повідомляють у ДБР.

Загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення.

Після цих подій, командир севастопольського "Беркута" разом з працівниками очолюваного підрозділу, аби уникнути відповідальності, втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік ворога та сприяли анексії півострова.

За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває.

За вчинення цих злочинів, командиру севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Фото: t.me/pgo_gov_ua