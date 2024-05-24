Справи Майдану: ДБР скерувало до суду справу ексзаступника голови СБУ

Про це повідомляють пресслужба Державного бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За матеріалами слідства, аби його не затримали, колишній генерал-майор зрадив військову присягу та 23 лютого 2014 року дезертував з місця проходження військової служби – Центрального апарату СБУ та вилетів до Криму.

"Із собою генерал "захопив" робочий зошит з грифом обмеження доступу "Цілком таємно" із конспектом наказів голови СБУ та рішеннями колегії СБУ. Нагадаємо, йому загрожувала кримінальна відповідальність за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи державну зраду, організацію умисних вбивств учасників протестних акцій та незаконного перешкоджання їх проведенню", - повідомляють правоохоронці.

Перед виїздом генерал звернувся по медичну допомогу до Центрального госпіталю СБУ, намагаючись створити видимість своєї хвороби та необхідності виїзду на лікування. Однак, у ході слідства судмедекспертиза встановила відсутність підстав для стаціонарного лікування військового та можливість отримання ним амбулаторної медичної допомоги у будь-якому лікувальному закладі Києва.

Приїхавши у Крим, замість лікування експосадовець почав подорожувати півостровом, 25 лютого 2014 року його розшукав тодішній голова СБУ та віддав наказ повернутись до Центрального апарату СБУ для продовження служби. Генерал наказ не виконав і після завершення так званого "лікування" до місця служби не повернувся.

Також він не почав виконувати свої обов’язки як керівник Антитерористичного центру при СБУ - координувати протидію терористичним та сепаратистським проявам на півострові. Дезертирство і непокора фігурната були вчинені ним в бойових обставинах саме під час введення російських окупаційних військ та бойової техніки на територію Криму.

На півострові колишній генерал-майор оформив російське громадянство.

"Слідчим суддею відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволить затримати обвинуваченого одразу після деокупації Збройними Силами України території АР Крим та міста Севастополя. Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомляють в ДБР.