Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру беркутівцям із Севастополя, які пішли служити окупантам
ДБР повідомило про підозру чотирьом співробітникам Севастопольського "Беркуту", серед них командир взводу. Вони втекли зі зброєю та пішли на службу до росіян
Про це повідомляють пресслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.
Зрадники упродовж 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" намагались силою протидіяти мирним акціям протесту в Києві.
Провоохоронці встановили, що екскомандир навіть вихвалявся у засобах масової інформації про участь у розстрілі беззбройних активістів Майдану.
За його безпосередньої участі було:
- вбили 3 учасників акцій протесту;
- 15 громадянам завдали тяжких тілесних ушкодженнь;
- 60 – середньої тяжкості;
- 126 – легкі тілесні ушкодження.
"Підозрювані в останні дні колишнього режиму разом зі своїми колегами заступили охороняти Адміністрацію президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова. Після втечі експрезидента, та перемоги Революції Гідності зловмисники зі зброєю повернулись до Севастополя", - йдеться у повідомленні.
На півострові вони перейшли на службу до ворога та сприяли РФ в окупації півострова. Одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю вони чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Зрадники оглядали транспортні засоби, перевіряли документи осіб, що прямували з півострова та в його напрямку, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових.
У тому числі колишніми правоохоронцями на одному з таких блокпостів було незаконно затримано активістів "Майдану" та журналістів. Після знущань за їх патріотичні погляди та переконання, беркутівці передали їх військовим РФ. Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ, полонених через декілька днів було звільнено.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
За втілення планів Росії зі захоплення частини суверенної території України підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство.
Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України).
- 8 травня повідомлялось, що до суду скерували обвинувальні акти щодо двох екскомандирів, які організували вивезення та знищення табельної вогнепальної зброї і службової документації "чорної роти Беркута".
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