Справи Майдану: до суду передали обвинувальні акти стосовно двох екскомандирів "Беркута"

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Це колишні командири полку та спецроти "Беркута", підпорядкованого ГУМВС України в Києві.

Розслідування встановило, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській працівники правоохоронних органів на виконання злочинного наказу застосували вогнепальну зброю до мирних учасників акції протесту. Внаслідок цього загинули 48 людей, 90 учасників акцій протесту отримали вогнепальні кульові поранення.

"Командири полку та спецроти "Київського Беркута", усвідомлюючи, що їх підлеглі вчинили масові умисні вбивства та замахи на умисні вбивства учасників акції протесту, вирішили приховати сліди злочинів та знищити знаряддя вбивств", - виявили правоохоронці.

Зазначається, що з цією метою 21 лютого 2014 року обвинувачені організували та забезпечили переміщення і вивезення вогнепальної зброї, яка використовувалась під час вчинення злочинів. Йдеться про 24 автомати АКМС, снайперську гвинтівку Драгунова, 4 рушниці.

Зброю вивезли з території місця дислокації "Беркута" в невстановлене місце, де її незаконно знищили, розрізавши на частини та видаливши серійні номери.

"Після цього частину знищеної вогнепальної зброї втопили в притоці річки Дніпро - річці Віта, а частину закопали на її березі. Крім цього, командир полку заволодів особливо важливими офіційними документами ПМОП "Беркут", які містили сліди злочинів, та здійснив усі необхідні дії для зникнення цих документів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином він намагався ускладнити ідентифікацію підлеглих правоохоронців, які вчинили масові вбивства та замахи на вбивства.