Справи Майдану: судитимуть ексначальника беркуту з Криму

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

Заступник командира полку - начальник штабу Полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим у лютому 2014 року організував незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку у Києві.

Розслідування довело, що його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, чим заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту у центрі столиці.

Колишній правоохоронець обвинувачується серед іншого в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою на виконання явно злочинного наказу, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Обвинувачений з 2014 року переховується від слідства у тимчасово окупованому Криму. У зв’язку з цим досудове розслідування щодо нього здійснювалось заочно.