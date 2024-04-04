Справи Майдану: судитимуть ексначальника беркуту з Криму
Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього начальника беркуту в Криму. Він обвинувачується в застосуванні сили проти активістів Майдану
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.
Заступник командира полку - начальник штабу Полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим у лютому 2014 року організував незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку у Києві.
Розслідування довело, що його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, чим заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту у центрі столиці.
Колишній правоохоронець обвинувачується серед іншого в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою на виконання явно злочинного наказу, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).
Обвинувачений з 2014 року переховується від слідства у тимчасово окупованому Криму. У зв’язку з цим досудове розслідування щодо нього здійснювалось заочно.
- 6 березня колишній заступник командира кримського підрозділу "Беркут" заочно отримав 15 років ув'язнення за держзраду та перевищення службових повноважень.
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