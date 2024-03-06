Справи Майдану: ексзаступник командира кримського підрозділу "Беркут" отримав 15 років тюрми
Колишній заступник командира кримського підрозділу "Беркут" заочно отримав 15 років ув'язнення за держзраду та перевищення службових повноважень
Про це пише Офіс генпрокурора.
"Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання - підполковника міліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що засуджений 10 та 11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Унаслідок таких дій постраждали щонайменше 20 людей.
Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території Криму, надавав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.
- Працівники ДБР повідомили 239 підозр, а відносно 211 осіб передали 117 обвинувальних актів до суду за чотири роки розслідування "справ Майдану".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.16 Купівля 38.16Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе