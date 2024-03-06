Справи Майдану: ексзаступник командира кримського підрозділу "Беркут" отримав 15 років тюрми

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання - підполковника міліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засуджений 10 та 11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Унаслідок таких дій постраждали щонайменше 20 людей.

Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території Криму, надавав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.