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Справи Майдану: до суду за 4 роки передали 117 обвинувальних актів

19 лютого, 2024 понедiлок
13:18
Кримінал ДБР

Працівники ДБР повідомили 239 підозр, а відносно 211 осіб передали 117 обвинувальних актів до суду за чотири роки розслідування "справ Майдану"

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Одним із важливих здобутків стало завершення та передача до суду найбільшої "справи Майдану" відносно тодішнього керівництва держави та керівників правоохоронних органів", - зазначено в повідомленні.

Серед них: колишній президент України, ексміністр внутрішніх справ і його заступник, ексголова СБУ та його перший заступник, ексміністр оборони, екскомандувач внутрішніх військ, екскерівник міліції столиці, а також його заступник та керівник полку "Беркут".

Колишні посадовці звинувачуються в організації вбивств 67 людей та спричиненні тілесних ушкоджень 887 громадянам з 18 по 20 лютого 2014 року.

"Але працівники ДБР продовжують роботу поки всі причетні до злочинів під час Євромайдану – до останнього виконавця - не понесуть заслужене покарання. Як відомо, для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 по лютий 2014 років було залучено 60 тисяч правоохоронців", - наголошують у ДБР.

Зазначено, з початку 2024 року до суду за матеріалами ДБР передали обвинувальні акти щодо вбивць активістів Майдану, а також було повідомлено про підозру фігурантам розслідування.

  • 14 лютого на Харківщині затримали ексміліціонера БМОП "Беркут", який після того, як його визнали винним у катуванні учасників Революції Гідності, переховувався та був оголошений у розшук.
Теги:
Суспільство
Україна
Революція Гідності
ДБР
Справи Майдану
розгін Майдану
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