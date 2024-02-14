Справи Майдану: затримано "беркутівця", який переховувався після оголошення вироку
На Харківщині затримали ексміліціонера БМОП "Беркут", який після того, як його визнали винним у катуванні учасників Революції Гідності, переховувався та був оголошений у розшук
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Затриманий - колишній працівник Беркуту. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Він переховувався з моменту ухвалення судом обвинувального вироку 21 грудня 2023 року.
- 21 грудня Київський апеляційний суд ухвалив вирок щодо ексміліціонера БМОП "Беркут" Харківщини, обвинуваченого в катуванні учасників Революції Гідності на вході до стадіону "Динамо" у Києві.
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