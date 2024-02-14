Справи Майдану: затримано "беркутівця", який переховувався після оголошення вироку

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Затриманий - колишній працівник Беркуту. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Він переховувався з моменту ухвалення судом обвинувального вироку 21 грудня 2023 року.