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Колишнього беркутівця засудили до 6 років позбавлення волі за катування протестувальників під час Майдану

21 грудня, 2023 четвер
20:23
Кримінал

Київський апеляційний суд ухвалив вирок щодо ексміліціонера БМОП "Беркут" Харківщини, обвинуваченого в катуванні учасників Революції Гідності на вході до стадіону "Динамо" у Києві

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Цим вироком суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок Дніпровського районного суду м. Києва, який раніше був предметом апеляційного розгляду та на підставі постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду переглядався в апеляційному порядку повторно", - зазначено в заяві.

Уже під час нового апеляційного розгляду прокурори довели вину колишнього беркутівця у катуванні (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Прокурори довели, що засуджений за попередньою змовою з групою осіб умисно заподіяв сильний фізичний біль, фізичне та моральне страждання двом учасникам Революції Гідності шляхом побиття, тортур та інших насильницьких дій, аби покарати потерпілих за їхню участь в акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вулиць М. Грушевського та Паркової дороги, а також з метою залякування їх та інших осіб.

"Обох протестувальників скинули з колонади. Одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря -12 °C і поранили у стегно правої ноги ножем. Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Таким чином висміювали його ідеологічні переконання. У подальшому потерпілих звинуватили в організації масових заворушень", - повідомляє ОГП.

Колишнього беркутівця засудили до 6 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили з моменту його проголошення.

  • Раніше стало відомо, що п'ятьох співробітників так званої чорної роти "Беркуту" судитимуть за масові розстріли активістів 20 лютого 2014 року на Інститутській.



 
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