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Справи Майдану: за масові розстріли активістів судитимуть п'ятьох беркутівців

6 листопада, 2023 понедiлок
15:58
Суспільство

П'ятьох співробітників так званої "чорної роти Беркуту" судитимуть за масові розстріли активістів 20 лютого 2014 року на Інститутській

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві обвинувачені виконали свідомо злочинний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави", - йдеться у заяві.

Зазначається, що беркутівці застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників. Надалі зброю було викрадено, пошкоджено та приховано. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

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Також зазначається, що у зв’язку з переховуванням обвинувачених на території Росії та набуттям ними громадянства РФ, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Обвинуваченим інкриміновано незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї (ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Офіс генпрокурора нагадує, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 35 осіб, щодо 5 з них наразі судом ухвалено вирок. Стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, ще відносно 10 підозрюваних досудове розслідування завершене та виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Генпрокуратура
Революція Гідності
новини Києва
Справи Майдану
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