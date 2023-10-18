Розстріли на Інститутській 2014 року: суд оголосив вироки пʼятьом ексберкутівцям

Про це розповів із зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Йдеться про п'ять колишніх бійців спецроти київського полку міліції особливого призначення "Беркут", зокрема заступник командира Олег Янішевський, а також міліціонери Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура та Олександр Маринченко.

Їм інкримінували вбивство 48 людей та поранення щонайменше 80 українців на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Сьогодні суд оголосив вироки:

Заступнику командира полку Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення, його позбавили звання "підполковник міліції".

Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади на три роки.

Сергія Зінченка також засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади три роки та позбавили звань.

Олександру Маринченку - 5 років позбавлення волі.

Сергій Тамтура - виправдали.

Після того, як їх випустили у грудні 2019 року у складі обміну заручниками між Україною та Росією, вони залишилися у РФ. Їхній адвокат повідомив, що оскаржуватиме вердикт щодо трьох його клієнтів.

Справу Святошинський суд розглядав з 2015 року. Суд присяжних оголосив своє рішення 18 жовтня після майже року нарад.

Що відомо про розслідування розстрілу на Інститутській

20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській було вбито 48 людей, ще 80 людей отримали поранення. Слідство з’ясувало, що всі постріли були здійснені з сектору, де передував "Беркут".

Справа надійшла до суду ще у 2015 році з двома обвинуваченими - Аброськіним і Зінченком. У 2016-му цей обвинувальний акт об’єднали з обвинуваченням Маринченка, Тамтури і Янішевського і почали слухати спочатку.

У грудні 2019 року У 2019 році, в рамках обміну полоненими, Україна передала Росії п’ятьох обвинувачених у справі. Потім Олександра Маринченка і Сергія Тамтуру повернулися до Києва, а решту - ні. Тому зараз справу слухають їх двох, а щодо інших трьох - заочно. Судовий процес був призупинений майже на рік.

До кінця 2019 року суд допитав потерпілих, свідків обвинувачення та дослідив докази - відео, письмові документи, експертизи. У 2020 році мав бути оголошений вирок, але через обмін підсудних цього не сталося.

Але 28 грудня 2019-го суд залишився без підсудних.

Понад рік після цього, Святошинський суд не мав можливості продовжити справу. Причина - невідоме місцеперебування підсудних і відсутність будь-яких офіційних даних про долю обміняних беркутівців.

20 жовтня 2020 року суд присяжних прийняв рішення про оголошення в міжнародний розшук обвинувачених Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського. Обвинувачені Сергій Тамтура та Олександр Маринченко повернулися до Києва та продовжили участь у судових засіданнях. У кінці року суд відновив справу та перейшов до етапу вислуховування свідків захисту.

У травні 2022 року, попри початок повномасштабної війни РФ, суд вислухав обвинувачених Маринченка та Тамтуру.

У листопаді 2022 року суд вийшов до нарадчої кімнати для прийняття вироку.

Крім цього процесу, є ще кілька справ у судах та на етапах досудового слідства стосовно високопоставлених осіб та інших бойовиків спецроти "Беркут", яких слідство звинувачує у стратах на Інститутській у лютому 2014 року.