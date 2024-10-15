Справи Майдану: судитимуть екскомандира "Беркута" і двох міліціонерів, які здійснили перші постріли в мітингувальників 20 лютого 2014 року

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, командир спецпідрозділу та підлеглі 20 лютого 2014 року були близько 09:00 ранку на вулиці Інститутській та застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Діяли фігуранти погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти київського "Беркуту".



Унаслідок таких дій загинули три мітингувальники, ще два отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів київського "Беркуту" – так званою чорною ротою та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Потім фігуранти повернулися до Севастополя і згодом підтримали РФ та сприяли анексії Криму.

"Їм інкриміновано перевищення влади на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства трьох осіб та замахи на вбивства ще трьох осіб (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - резюмують у повідомленні.

Офіс генпрокурора підкреслює: 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва вбили 48 протестувальників, більш як 90 людей отримали вогнепальні поранення.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

24 вересня до суду скерували обвинувальний акт щодо екскерівників СБУ та співробітників ФСБ РФ за незаконне перешкоджання акціям протесту у 2013-2014 роках.











