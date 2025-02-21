Росіяни завжди weaponising (використовують як зброю) вибори, і це дешевший і легший метод маніпуляцій , хоча і не завжди ефективний для них. Вони програли в Україні вибори неодноразово з їхніми репрезентантами, але очікують отримати неймовірний подарунок, щоб загнати нас в процес, який перетворять на хаос та нас же звинуватять у всіх гріхах проти демократії.

Світ постправди - він такий, що диктатор хоче вчити Україну демократії. Але хороша новина для нас у тому, що якщо ми мобілізуємось, то виграємо цю битву, як і раніше неодноразово.

Відповідь №1: не грати з диктатором у вибори. Ми не повинні йому нічого доводити, бо якщо брати до уваги факти, то на останніх виборах президента РФ не було ані опонентів, ані медіа, ані спостерігачів. І це не whataboutism, а констатація факту. Для росіян єдиним правильним президентом чи парламентською більшістю буде їхній репрезентант. Всі інші не влаштують.

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