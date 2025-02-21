Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Не грати з диктатором у вибори
OPINION

Не грати з диктатором у вибори

Ольга Айвазовська
21 лютого, 2025 п'ятниця
18:05
Погляд

У мене на думці лише вибори, бо це була очевидна вимога та потреба росіян і побажання нової адміністрації США, яка зійшлась у часі та зараз знову пробирається через вікно можливостей

Зміст

Росіяни завжди weaponising (використовують як зброю) вибори, і це дешевший і легший метод маніпуляцій, хоча і не завжди ефективний для них. Вони програли в Україні вибори неодноразово з їхніми репрезентантами, але очікують отримати неймовірний подарунок, щоб загнати нас в процес, який перетворять на хаос та нас же звинуватять у всіх гріхах проти демократії. 

Світ постправди - він такий, що диктатор хоче вчити Україну демократії. Але хороша новина для нас у тому, що якщо ми мобілізуємось, то виграємо цю битву, як і раніше неодноразово

Відповідь №1: не грати з диктатором у вибори. Ми не повинні йому нічого доводити, бо якщо брати до уваги факти, то на останніх виборах президента РФ не було ані опонентів, ані медіа, ані спостерігачів. І це не whataboutism, а констатація факту. Для росіян єдиним правильним президентом чи парламентською більшістю буде їхній репрезентант. Всі інші не влаштують.

Читайте також: Про вибори у 2025 році та чому це не пустий звук

Відповідь №2, а вона вже стосується нової адміністрації США та Дональда Трампа, якого можуть тригерити його спогади про імпічмент та роль поточного президента України, але Америка велика, коли вона лідерка західного світу, а не виконавиця російських забаганок. І тут потрібно робити вибір. Американська сторона не може в рандомному порядку ставити процеси: припинення вогню – вибори – мир. По-перше, якщо лише місії ОБСЄ - БДІПЛ потрібно не менше 9 місяців на її розгортання в Україні, то скільки Україні потрібно часу для підготовки законодавства, процесу, відновлення та відбудови електоральної інфраструктури - на мою скромну думку, не менше 12 місяців, а також дуже конкретні гарантії безпеки та інструменти покарання країни-агресора (бо це не про високі переговорні сторони, а про "тримати вовка в клітці"). Режим припинення вогню може бути порушеним 100500 разів і це нічого не означатиме для росіян, яким немає чого втрачати. Україні ж запустити виборчу кампанію і не завершити її в легітимний спосіб через безпекові зриви або провокації – втратити все. Коли одна сторона ризикує всім, а інша – нічим, то це не про гарантії високих переговірних сторін. У нас є розуміння, якою є дорожня карта організації перших повоєнних виборів (шукайте на сайті ОПОРИ) 

А от послідовність дій має бути наступною: режим припинення вогню – підготовка до виборів близько 12 місяців – мир і проведення виборів одночасно. Тобто, підготовка повинна йти повним ходом, але самі вибори - під час миру.

Читайте також: Вибори Україні потрібні, але під час війни — неможливі

Це логіка нашої Конституції та правового режиму воєнного стану, адже без миру його припинення буде самовбивчим, а наявність миру і є передумовою для повноцінного транзиту влади з відновленням усіх прав і свобод.

А от для підготовки потрібно вже:

  • Відновлення офісу Венеційської комісії в Україні, який не функціонує з 2022 року.
  • Проведення повномасштабного аудиту стану готовності виборчої інфраструктури та її відновлення за умов наявності базових ресурсів.
  • Розробка в інклюзивний спосіб спеціального законодавства про перші повоєнні вибори.
  •  Окремі роз’яснення Конституційного Суду щодо базових питань.
  • Перезавантаження ОБСЄ та бюджету БДІПЛ та спостережна діяльність.

Ну це так, для початку…

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
Володимир Путін
ОБСЄ
Венеціанська комісія
Конституція України
Війна з Росією
переговори з РФ
Читайте також:
Автор Віталій Портников
20 лютого, 2025 четвер
Чотири умови перемоги Залужного
Автор Оксана Ліховід
20 лютого, 2025 четвер
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
Автор Юлія Лаврук
20 лютого, 2025 четвер
Україна готова до корисної угоди з Трампом, - Зеленський за результатами зустрічі з Келлогом
Київ
-5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
17:41
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Чорноморець" здобув перемогу над "Колосом": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:19
США Україна
Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios
17:05
Наживо
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
Розпочалась спеціальна подія Київського безпекового форуму: де дивитись трансляцію
17:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
17:00
Ексклюзив
Starlink
"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
16:58
Анонс
Еспресо логотип
24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності
16:48
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"
16:41
футбол жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій 2024/25: результати й сітка турніру
16:31
На фронті з початку доби відбулося 53 бої: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
16:23
Смартфон
Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів
16:20
продукція для ЗСУ
Міністерство оборони запровадило цифровий контроль продукції для військових
16:19
залізниця
На Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії, - "Атеш"
16:18
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Поліція Південної Кореї порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за перешкоджання арешту
16:09
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві
16:06
Особи з інвалідністю
Програму компенсації бізнесу за робочі місця для людей з інвалідністю поширили на ФОПів
16:00
OPINION
Трамп і арабські гендлярі
15:53
Фрідріх Мерц
"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну
15:51
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
15:49
суд, санкції
"РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону": Асоціація правників України закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій
15:49
Україна США
США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня, - Bloomberg
15:41
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, що робити, якщо на стаціонарі відмовляють у безоплатному лікуванні від COVID-19
15:25
Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру
15:00
Міноборони планує оснащувати військові вертольоти новими необхідними комплектуючими
14:55
Ексклюзив
Петро Порошенко
Щодо Порошенка застосований пункт санкцій про заборону будь-яких правочинів, - адвокат Новіков
14:33
суд у справі вбивства Гандзюк
У Києві триває розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагаються оскаржити попереднє рішення суду
14:16
Ван Ї
"Мирні переговори краще, ніж війна": голова МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США і Росією
14:07
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Це державне рейдерство: підприємець Жеваго про ініціативи ДБР щодо націоналізації Полтавського ГЗК
14:00
OPINION
Рейтинги або країна. Чому Зеленський має помиритись з Трампом?
13:32
Завдав понад 18 млрд збитків держбюджету й втік за кордон: ексголові Оператора газотранспортної системи оголосили підозру
13:29
винищувач Rafale
Французькі винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Латвії
13:28
фейк
"Найактивніше – в тікток та телеграм": СБУ попередила про нові інформаційно-психологічні спецоперації РФ
13:24
Ліга чемпіонів, жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відома вся сітка турніру
13:17
Оновлено
Росіяни скинули КАБи на Золочів Харківської області: п'ятеро постраждалих
13:08
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через ворожий удар загинув чоловік
12:57
У Балтійському морі виявили чергове пошкодження підводного кабеля, правоохоронці проводять розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV