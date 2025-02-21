Не грати з диктатором у вибори
У мене на думці лише вибори, бо це була очевидна вимога та потреба росіян і побажання нової адміністрації США, яка зійшлась у часі та зараз знову пробирається через вікно можливостей
Росіяни завжди weaponising (використовують як зброю) вибори, і це дешевший і легший метод маніпуляцій, хоча і не завжди ефективний для них. Вони програли в Україні вибори неодноразово з їхніми репрезентантами, але очікують отримати неймовірний подарунок, щоб загнати нас в процес, який перетворять на хаос та нас же звинуватять у всіх гріхах проти демократії.
Світ постправди - він такий, що диктатор хоче вчити Україну демократії. Але хороша новина для нас у тому, що якщо ми мобілізуємось, то виграємо цю битву, як і раніше неодноразово.
Відповідь №1: не грати з диктатором у вибори. Ми не повинні йому нічого доводити, бо якщо брати до уваги факти, то на останніх виборах президента РФ не було ані опонентів, ані медіа, ані спостерігачів. І це не whataboutism, а констатація факту. Для росіян єдиним правильним президентом чи парламентською більшістю буде їхній репрезентант. Всі інші не влаштують.
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Відповідь №2, а вона вже стосується нової адміністрації США та Дональда Трампа, якого можуть тригерити його спогади про імпічмент та роль поточного президента України, але Америка велика, коли вона лідерка західного світу, а не виконавиця російських забаганок. І тут потрібно робити вибір. Американська сторона не може в рандомному порядку ставити процеси: припинення вогню – вибори – мир. По-перше, якщо лише місії ОБСЄ - БДІПЛ потрібно не менше 9 місяців на її розгортання в Україні, то скільки Україні потрібно часу для підготовки законодавства, процесу, відновлення та відбудови електоральної інфраструктури - на мою скромну думку, не менше 12 місяців, а також дуже конкретні гарантії безпеки та інструменти покарання країни-агресора (бо це не про високі переговорні сторони, а про "тримати вовка в клітці"). Режим припинення вогню може бути порушеним 100500 разів і це нічого не означатиме для росіян, яким немає чого втрачати. Україні ж запустити виборчу кампанію і не завершити її в легітимний спосіб через безпекові зриви або провокації – втратити все. Коли одна сторона ризикує всім, а інша – нічим, то це не про гарантії високих переговірних сторін. У нас є розуміння, якою є дорожня карта організації перших повоєнних виборів (шукайте на сайті ОПОРИ)
А от послідовність дій має бути наступною: режим припинення вогню – підготовка до виборів близько 12 місяців – мир і проведення виборів одночасно. Тобто, підготовка повинна йти повним ходом, але самі вибори - під час миру.
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Це логіка нашої Конституції та правового режиму воєнного стану, адже без миру його припинення буде самовбивчим, а наявність миру і є передумовою для повноцінного транзиту влади з відновленням усіх прав і свобод.
А от для підготовки потрібно вже:
- Відновлення офісу Венеційської комісії в Україні, який не функціонує з 2022 року.
- Проведення повномасштабного аудиту стану готовності виборчої інфраструктури та її відновлення за умов наявності базових ресурсів.
- Розробка в інклюзивний спосіб спеціального законодавства про перші повоєнні вибори.
- Окремі роз’яснення Конституційного Суду щодо базових питань.
- Перезавантаження ОБСЄ та бюджету БДІПЛ та спостережна діяльність.
Ну це так, для початку…
Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)
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