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Люди самі встановили собі спеціальні умови, - депутатка Херсонської міськради Погомій про ситуацію в місті

Марина Клюєва
21 листопада, 2024 четвер
08:59
Війна з Росією

Депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій розповіла про те, як люди продовжуть жити у прифронтовому місті

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У нас в місті самі собі встановили такі спеціальні умови. Магазини продуктові працюють до 20, навіть зараз до 19, бо о 20 у нас вже комендантська починається. А все інше - 15 година все, після 15 години ти ніде нічого ні на ринку, ні якийсь одяг - всі закриваються. Вчора зачинилися всі о 14 годині, всі державні установи, тому що була така всеукраїнська істерика, як я називаю, що може бути масована атака. Вона може бути в будь-який момент, як я вважаю, просто треба дослухатися до повітряних тривог", - розповіла вона.

Оксана Погомій зізналася, що дуже бракує простої прогулянки містом.

"Маршрутки по графіку, остання маршрутка десь о пів на четверту вже проходить по різних маршрутах. Тролейбус десь о 16 останній іде, вони теж не по всіх маршрутах ходять. Ходять тільки там, де більш-менш безпечно. Продукти є, на ринку не так, як раніше, але купити можна все, і в магазинах купити можна все. Єдине, що нас, звісно, дратує, що ми не можемо пройтись по парку, прогулятися, ну це вже таке у фронтовому місті, хоча є такі люди, хто не звертає на це увагу", - зазначила депутатка.

  • 18 листопада російська армія атакувала низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого дві людини загинули, дві зазнали поранення.
  • 19 листопада російські окупаційні війська атакували Херсон та околиці. Унаслідок ворожих обстрілів регіону загинув цивільний, ще двоє зазнали поранень.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Херсон
Херсонщина
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