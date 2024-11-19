Окупанти атакували Херсон і область: є загиблий та постраждалі

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура та Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 10:30 російська армія атакувала Херсон. Через ворожу атаку постраждала 62-річна жінка. Попередньо, у неї вибухова травма.

Також серед дня російські військові здійснили артилерійський обстріл Токарівки у Херсонському районі. Унаслідок обстрілу 52-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав травми, несумісні з життям.

Опівдні внаслідок скидання вибухівки з дрона в Антонівці постраждав ще один цивільний - 46-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, ніг та опіки рук. Потерпілого госпіталізували.