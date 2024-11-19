Окупанти атакували Херсон і область: є загиблий та постраждалі
Від ранку вівторка, 19 листопада, російські окупаційні війська атакують Херсон та околиці. Унаслідок ворожих обстрілів регіону загинув цивільний, ще двоє зазнали поранень
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура та Херсонська ОВА.
Орієнтовно о 10:30 російська армія атакувала Херсон. Через ворожу атаку постраждала 62-річна жінка. Попередньо, у неї вибухова травма.
Також серед дня російські військові здійснили артилерійський обстріл Токарівки у Херсонському районі. Унаслідок обстрілу 52-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав травми, несумісні з життям.
Опівдні внаслідок скидання вибухівки з дрона в Антонівці постраждав ще один цивільний - 46-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, ніг та опіки рук. Потерпілого госпіталізували.
- Цього ж дня російські окупанти вчергове атакували Харків. Влучання зафіксували в одному з житлових районів, є постраждалі.
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