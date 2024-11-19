РФ ударила по Харкову: постраждали дев'ятеро людей

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, влучання сталося у Київському районі Харкова.

Станом на 13:20 було відомо про трьох постраждалих. Згодом, як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, їхня кількість зросла до дев'яти. Зокрема, пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані.

Вибух у місті пролунав близько 13:15.