РФ ударила по Харкову: постраждали дев'ятеро людей
Серед дня вівторка, 19 листопада, російські окупанти вчергове атакували Харків. Влучання зафіксували в одному з житлових районів, є постраждалі
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, влучання сталося у Київському районі Харкова.
Станом на 13:20 було відомо про трьох постраждалих. Згодом, як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, їхня кількість зросла до дев'яти. Зокрема, пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані.
Вибух у місті пролунав близько 13:15.
- Напередодні увечері російські окупанти також завдали удару по місту Глухів Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 12 людей, є постраждалі, серед них діти.
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