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Через атаки РФ по Херсонщині за добу загинули 2 людини, є поранені

Юлія Лаврук
19 листопада, 2024 вiвторок
08:42
Війна з Росією Херсонська область

Минулої доби, 18 листопада, російська армія атакувала низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого дві людини загинули, дві зазнали поранення

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зеленівка, Комишани, Надеждівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Інгулець, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новокаїри, Новоберислав, Трифонівка, Гаврилівка та Херсон.

В ОВА зазначили, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, а також по житлових кварталах, зокрема, пошкодили 31 приватний будинок. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж, мопед та приватні автомобілі.

За словами Прокудіна, через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.

  • Увечері понеділка, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по місту Глухів Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 7 людей, є постраждалі, серед них діти.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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