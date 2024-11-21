Польща підіймала свої винищувачі через російську атаку по Дніпру

Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.

"Увага, у зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.

Так, Оперативне командування Польщі активізувало усі наявні у розпорядженні сили та засоби, а також підняло винищувачі у небо для моніторингу. Крім цього, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан найвищої готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали польські військові.

Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла у небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину.

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.



