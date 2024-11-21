Ці факти можуть стати серйозними аргументами для нової американської адміністрації, головне їх правильно і якісно донести.

Трамп бачить в Китаї пряму загрозу для США, де РФ є воєнним союзником. Операція "Кіссінджер-2" йому не вдасться, оскільки вже не існує пропозиції, яка могла б змусити Китай відмовитись від планів зруйнувати безпекову монополію Америки і Європи та добудувати й оформити багатополярну модель світового устрою.

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Тому головним завданням для Трампа буде не втратити позиції США, а поразка України саме до цього і призведе, особливо після виходу з Афганістану.