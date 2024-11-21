Пекін дає зброю Москві. Як це пояснити Трампу?
Китай постачає летальну зброю РФ для війни з Україною. Про це пише впливове німецьке видання FAZ. В Євросоюзі думають над санкціями проти Пекіна
Китай забезпечує російських фашистів і технологічними вузлами для виготовлення безпілотників.
Ці факти можуть стати серйозними аргументами для нової американської адміністрації, головне їх правильно і якісно донести.
Трамп бачить в Китаї пряму загрозу для США, де РФ є воєнним союзником. Операція "Кіссінджер-2" йому не вдасться, оскільки вже не існує пропозиції, яка могла б змусити Китай відмовитись від планів зруйнувати безпекову монополію Америки і Європи та добудувати й оформити багатополярну модель світового устрою.
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Тому головним завданням для Трампа буде не втратити позиції США, а поразка України саме до цього і призведе, особливо після виходу з Афганістану.
Українська влада має достатньо аргументів для переконування. Питання лише, хто буде їх доносити у Вашингтоні. Єрмака в новій адміністрації бачити не хочуть, але Офіс президента ці умови відкидає і наполягає саме на його лідерстві у переговорах. А поки все впирається в особистості, спливає час, який зараз грає проти наших інтересів.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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