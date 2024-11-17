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OPINION

Маск vs Зеленський: потрібна миттєва реакція на "наїзд"

Валерій Чалий
17 листопада, 2024 неділя
08:05
Погляд

Ілон Маск не розуміє українців. Від слова — зовсім

Зміст

Президент України Володимир Зеленський: "США не мають тиснути на нас "сидіти й слухати" за столом переговорів…  Ми – незалежна країна".

Ілон Маск (наближений зараз до обраного Президента США бізнесмен, який задля своєї вигоди дуже хотів би стати реальним, а не бюрократичним "фасадним" посередником між російським очільником і обраним Президентом США): "У нього чудове почуття гумору…"

Мене навряд чи можна назвати "фаном" Володимира Зеленського, але за фактом – образа чинного Президента України – це плювок і в мій бік.

Впевнений: потрібна миттєва реакція на цей несправедливий "наїзд", не зважаючи на наближеність Ілона Маска до Дональда Трампа. Промовчати не вийде – будуть погані наслідки.

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Як це зробити? У нас сьогоднішній владний істеблішмент заявляє, що вони найкращі в цих інформаційних іграх. Їм і карти в руки. 

Я свою чітку позицію заявив.  

І ще одне важливе зауваження: Ілон Маск не розуміє українців. Від слова — зовсім. 

Хтось йому має пояснити, чим російський цар відрізнявся від українського гетьмана і чим московські бояри відрізнялися від козацької ради… А ще нагадати історично свіжий приклад українського Майдану 2014 року, коли, попри всі дії й рішення політиків, саме активна частина народу України всіх національностей зруйнували всякі "договорняки" й поставила вимоги, які реалізувалися.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Валерій Чалий
Володимир Зеленський
історія України
Війна з Росією
Ілон Маск
США
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