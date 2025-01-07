Сили ППО за ніч знищили 28 ворожих дронів, ще 10 – не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:30 6 січня армія РФ атакувала Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 28 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

"10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії", – додали в Повітряних силах.