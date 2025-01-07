Сили ППО за ніч знищили 28 ворожих дронів, ще 10 – не досягли цілей
У ніч на 7 січня російська армія запустила по території України 38 безпілотників. Оборонцям українського неба вдалось знищити 28 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:30 6 січня армія РФ атакувала Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ РФ.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 28 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.
"10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії", – додали в Повітряних силах.
- Увечері понеділка, 6 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.1 Купівля 42.1Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.7Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе