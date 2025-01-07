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Сили ППО за ніч знищили 28 ворожих дронів, ще 10 – не досягли цілей

Юлія Лаврук
7 січня, 2025 вiвторок
09:22
Війна з Росією ппо

У ніч на 7 січня російська армія запустила по території України 38 безпілотників. Оборонцям українського неба вдалось знищити 28 БПЛА

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:30 6 січня армія РФ атакувала Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 28 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

"10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії", – додали в Повітряних силах.

  • Увечері понеділка, 6 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed.
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
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