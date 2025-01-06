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Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація ввечері 6 січня

Катерина Єсікова
6 січня, 2025 понедiлок
17:31
Війна з Росією

Увечері понеділка, 6 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, близько 17:24 дрони заходили через Сумську область й рухалися у західному напрямку. Тим часом безпілотники фіксувалися у напрямку Чернігівщини.

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Теги:
Новини
ППО
російська армія
Сумщина
Чернігівщина
безпілотник
Військові новини
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