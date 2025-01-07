Чехія досягла показника оборонних витрат у 2% ВВП вперше за 20 років

Про це повідомляє Euractiv.

Згідно з повідомленням, у 2024 році міністерство оборони Чехії виділило 166,8 млрд чеських крон (близько 6,6 млрд євро) на оборонні витрати, що еквівалентно 2,09% ВВП країни на основі макроекономічного прогнозу, опублікованого в листопаді, виконавши свою обіцянку на рік раніше запланованого терміну.

"Вперше за 20 років Чеська Республіка виконає своє союзницьке зобов'язання витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону", - зазначила міністерка оборони Чехії Яна Черночова.

Водночас вона наголосила, що цей показник слід розглядати як "підлогу, а не стелю" для майбутніх витрат.

Однак опозиційний політик Любомир Метнар висловив сумніви щодо прозорості витрат міністерства, вимагаючи чіткого прояснення, на що саме були витрачені кошти.

"Міністерство оборони повинно чітко пояснити, за які статті були сплачені кошти в грудні і куди вони були витрачені. Чи пішли вони на конкретні проєкти модернізації, чи безпосередньо на солдатів?", - зазначив він.

Очікується, що НАТО проведе остаточний огляд витрат у другому кварталі 2025 року, в процесі якого оцінить методологію та офіційні показники ВВП.

Міністр фінансів Чехії Збінек Станюра висловив впевненість у тому, що країна відповідає всім критеріям НАТО.

"Наразі ми можемо з упевненістю сказати, і нам не потрібно турбуватися, що методологічна перевірка виявиться поганою, що Чеська Республіка виконала свої союзницькі зобов'язання. Витрати на оборону у 2024 році перевищили 2% ВВП", - підсумував Станюра.