Про це він повідомив в етері Еспресо.

"По кордону з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою. Звісно, що цей напрямок продовжує бути також і напруженим, тому що на території Білорусі постійно проводяться спільні навчання російських та білоруських підрозділів, а зараз ще тривають навчання авіаційної компоненти. Однак, поряд кордону ми не відмічаємо переміщення техніки або особового складу підрозділів РФ та РБ, вони переважно розташовані на білоруських військових полігонах. На території Білорусі у середньому може перебувати близько 9 тисяч російських військових", - прокоментував речник Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко зауважив, що Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи свою інфраструктуру, повітряний простір, полігони, тобто використовується як навчальна база для підрозділів РФ, які після навчань перекидаються до Росії, щоб потім заходити ймовірно на Схід.

"По кордону з Росією, на жаль, щоденно йдуть обстріли нашого прикордоння у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Снаряди неодноразово влучають у будинки мирних жителів та руйнують інфраструктуру наших населених пунктів", - розказав Демченко.

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