У Білорусі знову продовжили військові навчання, - Гаюн
Спільні навчання збройних сил Білорусі та Росії продовжили щонайменше до 30 січня
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Згідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви.
Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня.
"Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.
Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.
- Раніше українська розвідка заявила, що розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту.
- 16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.
- Станом на 18 січня розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу російських сил на територію України з Білорусі.
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