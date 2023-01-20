У Білорусі знову продовжили військові навчання, - Гаюн

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Згідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви.

Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня.

"Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.

Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.

Раніше українська розвідка заявила, що розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Станом на 18 січня розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу російських сил на територію України з Білорусі.

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