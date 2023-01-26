Британська розвідка пояснила, чи матимуть бойову ефективність підрозділи РФ, яких навчають у Білорусі й перекидатимуть на фронт
Аналітики розвідки Британії звітували про завершення підготовки 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ у Білорусі: її сила буде обмеженою після навчання, імовірно, як й інших угруповань
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Аналітики звітують про завершення навчання російської 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) у Білорусі, які проводилися з осені 2022 року. Зазначається, що переважна частина цих сил нині переведена до РФ, перш ніж їх відправлять на війну з Україною.
Британська розвідка звертає увагу, що 2-га гвардійська мотострілецька дивізія є частиною першої гвардійської танкової армії, і угруповання зазнало великих втрат на початку повномасштабного вторгнення.
Як оцінили фахівці, зараз дивізія переважно складається з мобілізованих військових РФ, які використовують стару техніку, взяту зі складів.
"Її боєздатність, ймовірно, буде обмеженою, попри кількатижневу підготовку" - мовиться в огляді.
"Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні" - вважають фахівці британської розвідки.
- Нагадаємо, вчора розвідка Британії поінформувала, чому РФ відмовилася від використання нових танків Т-14 "Армата": це сталося через їхні суттєві технічні недоліки.
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