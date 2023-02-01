Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Судячи з опублікованих фото/відео, ЗС РБ могли отримати один дивізіон "Іскандерів", - вважає "Гаюн"

Відомо, що до складу комплексу входить самохідна пускова установка, транспортно-зарядна машина, командно-штабна машина, машина регламенту та технічного обслуговування, пункт підготовки інформації та машина життєзабезпечення.

Міноборони Білорусі повідомило, що білоруські військові вже розпочали повну самостійну експлуатацію "Іскандер". Військові пройшли навчання у Росії та здійснили практичну підготовку на полігонах Збройних сил Білорусі. Розрахунки укомплектовані виключно офіцерами, прапорщиками та військовими, які проходять службу за контрактом.

За словами начальника ракетних військ та артилерії Збройних сил Білорусі, у країні "перебуває достатній запас ракет для комплексу, який дозволить виконати будь-яке завдання на дальності до 500 км". Це означає, що білоруські військові отримали модифікацію "Іскандер-М" (має радіус поразки до 500 км), яка знаходиться на озброєнні Збройних сил РФ, а не, наприклад, "Іскандер-Е" (експортний варіант з дальністю поразки до 280 км).

На опублікованих відео Міноборони Білорусі замазані нарукавні знаки військових, які експлуатують "Іскандери". "Гаюн" вказує, що, найімовірніше, комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади (в/ч 61732, Осиповичський район), на озброєнні якої знаходяться 3 дивізіони радянських ТРК "Точка-У".

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Станом на 18 січня розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу російських сил на територію України з Білорусі.

20 січня Інститут вивчення війни припустив, що російський наступ на територію України з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року.

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