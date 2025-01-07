Умєров призначив колишнього віцепрем'єра Кубракова своїм радником

Про це повідомляє Міноборони.

За словами Умєрова, досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних Силах України.

"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", - заявив Умєров.

Довідка. Олександр Кубраков - колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Також до травня 2021 року очолював Укравтодор.