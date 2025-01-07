Умєров призначив колишнього віцепрем'єра Кубракова своїм радником
Міністр оборони України Рустем Умєров призначив колишнього віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах
Про це повідомляє Міноборони.
За словами Умєрова, досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних Силах України.
"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", - заявив Умєров.
Довідка. Олександр Кубраков - колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Також до травня 2021 року очолював Укравтодор.
- 9 травня 2024 року парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова
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