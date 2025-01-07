Нардепа Гончаренка виключили з етеру турецького телеканалу через футболку з написом "Путін - терорист номер один"
Державний турецький телеканал TRT World скасував етер з народним депутатом України Олексієм Гончаренком через його футболку з написом "Путін - терорист номер один"
Про це Гончаренко написав у Telegram.
Зазначається, що 6 січня нардеп мав взяти участь у прямому ефірі турецького державного телеканалу TRT World, що мовить англійською. Проте, за словами Гончаренка, щойно вони побачили футболку з написом "Путін - терорист номер один" усе змінилося.
"Спершу вони попросили мене змінити футболку. Я відмовився. Тоді вони почали наполягати: "Ну, ми все ж просимо вас змінити футболку". Моя відповідь була простою: або я виходжу в ефір так, як є, або не виходжу взагалі. Якщо вам це не підходить - відмовляйтесь. Результат? Включення скасували", - розповів Гончаренко.
За його словами, це ще один доказ того, що правда про злочини Росії та її лідера незручна багатьом: "Вони готові цензурувати навіть просту футболку, аби тільки не чути, що "Путін - терорист номер один".
- У червні другий Західний окружний військовий суд Росії заочно засудив до 10 років депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка за трьома статтями. Він відреагував.
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