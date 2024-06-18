У Росії заочно засудили до 10 років депутата ВР Гончаренка, - Медіазона
Другий Західний окружний військовий суд Росії заочно засудив до 10 років депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка за трьома статтями. Він відреагував
Про це пише російське видання Медіазона.
Олексія Гончаренка "визнали винним" у нібито поширенні "військових фейків" із мотивів політичної ненависті, виправданні тероризму і розпалюванні ненависті з погрозою насильства.
Зазначається, що згідно з вироком, перші три роки нардеп має провести у в'язниці, решту сім - у колонії загального режиму. Крім того, депутату заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.
Як пише видання, що саме стало причиною для кримінального переслідування українського депутата - невідомо.
Реакція Гончаренка
Нардеп відреагував на інформацію про його засудження у РФ.
"2-й Західний окружний військовий суд в Росії заочно виніс мені вирок. (...) Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в Росії!", - написав він.
- У понеділок, 17 червня, у Москві засудили до 12 років 35-річну українку за нібито розповсюдження "фейків" про війну та участь у терористичній організації.
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