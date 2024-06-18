У Росії заочно засудили до 10 років депутата ВР Гончаренка, - Медіазона

Про це пише російське видання Медіазона.

Олексія Гончаренка "визнали винним" у нібито поширенні "військових фейків" із мотивів політичної ненависті, виправданні тероризму і розпалюванні ненависті з погрозою насильства.

Зазначається, що згідно з вироком, перші три роки нардеп має провести у в'язниці, решту сім - у колонії загального режиму. Крім того, депутату заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

Як пише видання, що саме стало причиною для кримінального переслідування українського депутата - невідомо.

Реакція Гончаренка

Нардеп відреагував на інформацію про його засудження у РФ.

"2-й Західний окружний військовий суд в Росії заочно виніс мені вирок. (...) Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в Росії!", - написав він.