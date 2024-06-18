У Москві засудили до 12 років українку за розповсюдження "фейків" про війну, - Медіазона

Про це пише російське видання Медіазона.

Зазначається, що українка Христина Любашенко після початкв повномасштабного вторгнення РФ переїхала з дітьми, мамою та дідусем із Києва у Швейцарію.

Там Христина познайомилась із сусідом Віталієм Юрченком, який, за словами адвоката, "видавав себе за біженця з України". Як пише видання, чоловік попросив українку за гроші поїхати у Москву, і провести там мирну акцію - запустили в небо блакитно-жовті повітряні кулі.

У травні 2023 року українка приїхала до Москви, після чого Юрченко сказав їй виставити з вікон колонки з антивоєнною промовою та гімном України, а за відмову - погрожував дітьми, пише видання. Вона погодилась, і за кілька днів також запустила білі повітряні кулі, із біло-синьо-білим прапором, після чого її затримали.

Адвокатка також звернула увагу на те, що правоохоронці, які затримали Любашенко, заздалегідь мали інформацію про підготовку нею акції з кульками, хоча вона нікому про неї не повідомляла.

Спершу Христина перебувала в ізоляторі тимчасового тримання, а вже 17 червня другий Західний окружний військовий суд засудив 35-річну українку Христину Любашенко до 12 років ув'язнення, визнавши її винною у нібито поширенні "фейків" про війну та участі в терористичній організації.