У Росії "засудили" українця начебто за шпигунство
У вівторок, 28 травня, Ростовський суд РФ "засудив" громадянина України до 10 років колонії за нібито шпигунство на користь української розвідки
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Як стверджують у виданні, чоловік нібито збирав інформацію про особовий склад і пересування російських підрозділів.
"На підставі матеріалів УФСБ Росії по Ростовській області винесено обвинувальний вирок громадянину України за ст. 276 КК РФ (шпигунство). Ростовський обласний суд, визнавши Милованова винним в інкримінованому йому злочині, призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.
В УФСБ висловили занепокоєння, що інформація, отримана українцем може бути використана командуванням ЗСУ для "здійснення ударів по місцях розташування російських підрозділів, що призвело б до втрат серед особового складу Збройних сил Російської Федерації та техніки"
- 28 травня повідомлялось, що Служба безпеки України у Закарпатській області викрила прихильника "русского міра", який виправдовував збройну агресію РФ проти України.
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