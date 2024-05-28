У Росії "засудили" українця начебто за шпигунство

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Як стверджують у виданні, чоловік нібито збирав інформацію про особовий склад і пересування російських підрозділів.

"На підставі матеріалів УФСБ Росії по Ростовській області винесено обвинувальний вирок громадянину України за ст. 276 КК РФ (шпигунство). Ростовський обласний суд, визнавши Милованова винним в інкримінованому йому злочині, призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

В УФСБ висловили занепокоєння, що інформація, отримана українцем може бути використана командуванням ЗСУ для "здійснення ударів по місцях розташування російських підрозділів, що призвело б до втрат серед особового складу Збройних сил Російської Федерації та техніки"