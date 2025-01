Вийшов трейлер другого сезону серіалу The Last of Us за однойменною відеогрою

Трейлер оприлюднили на YouTube Max.

HBO Max показав новий трейлер другого сезону постапокаліптичного драматичного телесеріалу, створеного за мотивами однойменної відеогри The Last of Us. Відео розповідає про появу нового лиходія, оскільки подорож Джоела та Еллі стає темнішою.

Нові епізоди з’являться через два роки після прем’єри першого сезону шоу, яка отримала схвальні відгуки та високі рейтинги. Занурюючись у події продовження гри, 2-й сезон The Last of Us розпочнеться після того, як Джоел (Педро Паскаль) врятував Еллі (Белла Ремсі) від смертельної процедури, яка могла вилікувати інфекцію кордіцепса. Але він збрехав їй про те, що сталося.

Трейлер починається з появи нової лиходійки Еббі (Кейтлін Девер). Показано, як Еббі йде порожнім коридором лікарні під час сигналу будильника - момент, який буде добре знайомий шанувальникам відеоігор.

Еббі є суперечливим персонажем, як пише Screen Rant, і її перша поява у трейлері визначає її нищівну, але ключову роль. Еббі зображена з підвіскою зі світлячком на шиї, що підтверджує її статус члена групи.

В іграх Еббі робить сміливий крок, прагнучи помститися, і це, своєю чергою, направляє Еллі на її темний шлях. Попри те, що HBO тримав деталі в таємниці, ймовірно, для тих, хто не грав у ігри, було кілька натяків на те, що буде попереду.

Вихід другого сезону відбудеться у квітні.