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Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" став найкасовішою українською документалкою

Дар'я Тарасова
8 січня, 2025 середа
09:51
Кіно "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Документальна стрічка про першу українську попзірку Назарія Яремчука зібрала в кінотеатральному прокаті 15,9 млн грн, встановивши рекорд українських документальних фільмів

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Про це пише Суспільне з посиланням на Forbes.

Документальна біографічна драма Артема Григоряна "Яремчук: Незрівнянний світ краси", що розповідає історію першої української попзірки Назарія Яремчука, зібрала в прокаті українськими кінотеатрами 15,9 млн грн. Це зробило стрічку найкасовішим українським документальним фільмом.

"Чи може пісня змінити світосприйняття цілого покоління? Досвід Назарія Яремчука доводить, що може. 1971 року уся країна наспівувала хіт "Червона рута". Здійнялася небачена досі хвиля популярності української музики. А почалося все з того, що простому карпатському юнакові понад усе хотілося співати. Фільм знято за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Спершу планувалося, що стрічка вийде на екрани у 2021, коли співакові виповнилося б 70 років. Згодом дата релізу зсунулася", - йдеться в описі до фільму.

Продюсували фільм Максим Сердюк та Марія Яремчук. Родина Назарія Яремчука надала особисті архіви артиста, його щоденники та листи, які стали основою фільму. Записи концертів та інтерв’ю шукали по державних архівах. У фільмі містяться рядки з особистого щоденника співака. За допомогою штучного інтелекту створили звучання, максимально наближене до реального голосу пана Назарія. Своїми спогадами про першу українську попзірку діляться також ті, хто працював з ним за життя, та учасники ВІА "Смерічка".

Стрічка "20 днів у Маріуполі" зібрала більшу частину каси (понад 6 млн грн) після того, як отримала "Оскар", а загалом їй вдалося заробити 8,7 млн грн, забезпечивши собі 2-ге місце в рейтингу.

До виходу стрічки у 2022 році довгий час список очолював фільм "Юкі" Володимира Мули — історія про українських хокеїстів, чемпіонів НХЛ. За рік прокату картина заробила понад 500 тис. грн. Фільму Чернова знадобилося лише чотири дні, щоб обігнати її.

Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя.

Фільм також отримав премію BAFTA, а Мстислав Чернов — премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Також до п'ятірки найкасовіших українських документальних фільмів потрапили:

  • "Ми були рекрутами" Любомира Левицького — про 3-тю окрему штурмову бригаду (бокс-офіс 5,2 млн грн);
  • "Ми, наші улюбленці та війна" Антона Птушкіна (бокс-офіс 4,6 млн грн);

  • "Підйомна сила" про армійську авіацію ЗСУ (бокс-офіс 2,1 млн грн).

    Стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" побила свій власний рекорд, оскільки вже у серпні 2024-го фільм став найкасовішою документалкою з касовими зборами 9,9 млн грн.

Теги:
Новини
Культура
музика
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