П'яті роковини катастрофи збиття літака МАУ в Ірані. Пошук правди та покарання винних

Український літак авіакомпанії МАУ рейсу PS752 був збитий поблизу Тегерана незабаром після злету. На літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, цей інцидент забрав життя всіх 176 людей.

Ця трагедія стала наймасштабнішою за кількістю жертв в історії української цивільної авіації. На час польоту офіційних заборон на перельоти над Тегераном не існувало. Втім, у ті дні відбулось наростання конфлікту між Іраном та США, що суттєво загострило ситуацію в регіоні та створило приховану загрозу для цивільної авіації.

Що сталось того дня?

Рейс PS752 виконував регулярний маршрут Тегеран–Київ. Незважаючи на те, що переліт було затримано на майже годину, 8 січня Boeing 737-800 все ж вилетів з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. Повітряним судном пілотував досвідчений екіпаж, очолюваний командиром лайнера Володимиром Гапоненком. Льотчики були добре обізнані з особливостями польотів в складних умовах тегеранського аеропорту.

Переліт мав тривати трохи більше трьох годин, однак буквально через кілька хвилин після зльоту, зв’язок із літаком обірвався. Численні свідки бачили та зафіксували на відео падіння літака, що перетворився на вогняну кулю, неподалік від міста Паранд, одного з передмість Тегерана.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2020

Серед загиблих були громадяни семи країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії, Німеччини та 11 українців - дев’ятеро членів екіпажу і двоє пасажирів.

Того ж ранку, 8 січня, під час брифінгу в Києві керівник авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне ледве стримував емоції, не приховуючи болю: "Це був один з кращих наших літаків, з прекрасним, надійним екіпажем".

Іранська сторона спочатку заперечувала будь-яку причетність до катастрофи та просували версію щодо технічної несправності літака. Однак, лідери низки країн, посилаючись на власні дані розвідки заявляли, що повітряне судно було збито засобами протиповітряної оборони (ППО).

Згодом Іран офіційно визнав, що літак був збитий ненавмисно. Це сталося через те, що його помилково ідентифікували як ворожий об’єкт. Згідно з офіційною інформацією Boeing 737-800 був збитий двома ракетами класу "земля–повітря", випущеними силами Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Подія сталася в контексті напруженого військового протистояння між Іраном і США після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані американським безпілотником.

Однак, деякі експерти ставлять під сумнів те, що це була помилка і на підтвердження власних слів надають ряд об'єктивних причин.

Чи була ця катастрофа "людською помилкою"?

Протягом останніх років тривають спроби домогтися відповідальності Ірану за трагедію. У грудні 2020 року Тегеран запропонував родинам усіх загиблих виплатити по 150 тисяч доларів. Однак ця ініціатива зустріла критику з боку України та Канади, оскільки компенсації не можуть бути визначені односторонньо.

У 2021 році Іран завершив технічне розслідування та опублікував фінальний звіт. Українська сторона відреагувала різко – тодішній міністр Дмитро Кулеба назвав документ спробою приховати істину та виправдати дії Ірану. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив припущення в інтерв'ю для Globe and Mail, що літак могли збити навмисно, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту зі США.

У Канаді звіт також піддали жорсткій критиці, оскільки він не відповідав на важливі запитання та не містив переконливих доказів. На початку 2022 року Іран офіційно повідомив, що припиняє переговори з Україною, Канадою, Швецією та Великою Британією щодо компенсації за збиття рейсу PS752. Важливо не лише те, що Іран відмовлявся співпрацювати в розслідуванні, а також всіляко намагався затягнути процес передачі "чорних ящиків" для розшифрування міжнародним розслідувачам ще у 2020 році. Це свідчить про те, що Іран прагнув уникнути прозорості в розслідуванні катастрофи.

Місце падіння літака Boeing 737 МАУ, Фото: Ebrahim Noroozi/AP

Дмитро Снєгирьов зазначає, що до офіційної версії КВІРу згідно з якою лайнер було збито "випадково", є багато запитань.

Інформація КВІР про те, що оператор ЗРК "Тор-М1" помилково прийняв цивільне повітряне судно за крилату ракету чи винищувач, видавалася як умисна дезінформація. Крилаті ракети "Томагавк" летять на дуже низькій висоті, що дозволяє їм ховатися від радарів, в той час як український літак перебував на висоті 2400 метрів.

Крім того, траєкторії польоту ракети та літака значно відрізняються: ракета маневрує по рельєфу, тоді як літак має стабільний маршрут, чітко визначений повітряним коридором. Швидкість літака під час ураження була близько 220 км/год, що дозволяє зробити висновок, що оператор ЗРК добре знав, що націлюється на цивільний борт.

"Тор-М1" оснащений двома радіолокаційними станціями, одна з яких оцінює ситуацію в повітрі за три секунди, надаючи точну інформацію про об'єкт, його швидкість та висоту. Завдяки високій роздільній здатності радара, оператор не міг переплутати Boeing 737 з безпілотником.

Варто звернути увагу на технічні характеристики українського літака та крилатої ракети. Довжина літака Boeing 737 - 39,5 метра, розмах крил - 34,3 метра. В той час, як крилата ракета має довжину 6.25 метра і діаметром - 0.53 м. За оцінками спеціалістів, сплутати літак з Томагавком неможливо

Також, версія про "перемикання" ракети з БПЛА на літак, що з'явився на шляху, не є реальною, оскільки ЗРК "Тор-М1" може одночасно націлюватися на дві цілі, по дві ракети для кожної. Тому, навіть у разі присутності БПЛА та літака одночасно, система вразила б обидва об'єкти.

І це лише деякі з фактів на підтримку твердження про те, що збиття літака українських авіаліній не було випадковим.

Пошук правди та покарання винних

Трагедія викликала масштабне обурення серед міжнародної спільноти. Сім’ї загиблих вимагали справедливості, а країни активно працювали над розслідуванням інциденту.

Іранський суд виніс вироки десятьом військовим, які були причетні до збиття літака в 2020 році. Командир підрозділу протиповітряної оборони був засуджений до десяти років ув'язнення, а решта обвинувачених отримали терміни від одного до трьох років.

Міністерство закордонних справ України висловило різку критику щодо вироків, винесених іранським судом у справі збиття рейсу PS752, назвавши їх фіктивними. В Україні заявили, що такі рішення не відображають справжньої відповідальності за трагедію і обіцяють домагатися справедливості на міжнародному рівні.

Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відвертати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв. Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим, – зазначають на сайті МЗС.

Тому, у 2023 році Координаційна група з чотирьох країн, звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб добитися притягнення Ірану до відповідальності за протиправне збиття літака рейсу PS752. Міжнародна група з координації допомоги постраждалим державам продовжує наполягати на повній відповідальності Ірану за трагедію.

Через п’ять років після цієї страшної події питання справедливості залишається відкритим. Але пам'ять про жертв і зусилля їх сімей у боротьбі за правду нагадують нам, що світ має цінувати людське життя понад усе.