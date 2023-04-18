Про це інформують у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо судових процесів в Ірані на сайті МЗС.

"Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відвертати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв. Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим", – пише відомство.

У МЗС України наголошують, що дипломатичні зусилля в цьому напрямку будуть продовжені, аби досягнути правосуддя.

"Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена", – йдеться у заяві.