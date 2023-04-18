Збиття літаку МАУ Іраном: Україна і міжнародні фахівці звинуватили Тегеран у фіктивному правосудді
Міністерство закордонних справ заявило, що вердикти проти ймовірних винуватців збиття літака 8 січня 2020 року в Ірані - фіктивні. Україна вимагатиме правосуддя
Про це інформують у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо судових процесів в Ірані на сайті МЗС.
"Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відвертати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв. Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим", – пише відомство.
У МЗС України наголошують, що дипломатичні зусилля в цьому напрямку будуть продовжені, аби досягнути правосуддя.
"Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена", – йдеться у заяві.
- Літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.
- 18 липня 2020 року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". У січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.
- 10 лютого 2021 року стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака МАУ.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном, Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій".
- Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.
- 25 листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752. 6 січня 2022 року стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з міжнародною групою.
- 8 січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту.
- У квітня 2023 року іранський суд засудив до ув'язнення десятьох військовослужбовців у зв'язку з катастрофою пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році.
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