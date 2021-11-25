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Міжнародна група закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття літака МАУ

25 листопада, 2021 четвер
10:50
Світ

Міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752 8 січня 2020 року

Про це повідомляється в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752", - йдеться у заяві.

Міжнародна група підкреслила, що Іран мусить виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій у повному обсязі, і повторно закликала державу до проведення добросовісних переговорів до кінця цього року.

Якщо Іран продовжить уникати переговорів, міжнародна група буде змушена "серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права".

  • Нагадаємо, зранку 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, 176 осіб загинули.
  • Представники іранської служби порятунку виявили "чорну скриню" українського літака Boeing-737, який зазнав аварії після зльоту.
  • 11 січня 2020 року Тегеран визнав, що збив літак МАУ, однак це сталося "випадково".
  • 2 лютого 2020 року Володимир Зеленський заявив, що запропоновані іранським урядом $80 тис. компенсації рідним загиблих - це замало, і Україна подаватиме на Іран до міжнародного суду.
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