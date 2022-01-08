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Чекали саме наш літак: Данілов заявив, що авіакатастрофа рейсу МАУ в Ірані була терактом

8 січня, 2022 субота
19:25
Суспільство Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту

Про це Данілов заявив у інтерв'ю Голосу Америки

За його словами, аварія українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році сталася внаслідок теракту. 

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, скоєним проти цивільного літака. У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак. Ми можемо це припустити... Мабуть, це був наказ вищого керівництва. Жоден оператор не може ухвалити таке рішення самостійно", – сказав Данілов.

Секретар РНБО також висловив розчарування тим, що Іран відмовився співпрацювати у розслідуванні та виплаті компенсації за збитий рейс PS752 Міжнародних авіаліній України.

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РНБО
теракт
Іран
МАУ
Авіакатастрофа в Ірані
Олексій Данілов
Тегеран
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