Чекали саме наш літак: Данілов заявив, що авіакатастрофа рейсу МАУ в Ірані була терактом

Про це Данілов заявив у інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, аварія українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році сталася внаслідок теракту.

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, скоєним проти цивільного літака. У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак. Ми можемо це припустити... Мабуть, це був наказ вищого керівництва. Жоден оператор не може ухвалити таке рішення самостійно", – сказав Данілов.

Секретар РНБО також висловив розчарування тим, що Іран відмовився співпрацювати у розслідуванні та виплаті компенсації за збитий рейс PS752 Міжнародних авіаліній України.