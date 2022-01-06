Авіакатастрофа МАУ: Іран відмовився від переговорів, постраждалі країни відреагували

Про це йдеться в спільній заяві Міжнародної групи, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України.

Як зазначається, Міжнародна група запропонувала Ірану сісти за стіл переговорів, але той відмовився від переговорів з постраждалими країнами.

"Група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться у заяві.

Наразі постраждалі країни готові притягнути Іран до відповідальності за катастрофу МАУ, а також за бездіяльність щодо винуватців.

"Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - йдеться у заяві.

