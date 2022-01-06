Авіакатастрофа МАУ: Іран відмовився від переговорів, постраждалі країни відреагували
Іран відмовився вести переговори з Канадою, Швецією, Україною та Великою Британією щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану
Про це йдеться в спільній заяві Міжнародної групи, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України.
Як зазначається, Міжнародна група запропонувала Ірану сісти за стіл переговорів, але той відмовився від переговорів з постраждалими країнами.
"Група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - йдеться у заяві.
Наразі постраждалі країни готові притягнути Іран до відповідальності за катастрофу МАУ, а також за бездіяльність щодо винуватців.
"Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.
- 18 липня 2020 року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". У січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.
- 10 лютого 2021 року стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака МАУ.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном, Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій".
- Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.
- 25 листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752.
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