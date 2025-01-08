На Чернігівщині під лід провалилися чоловік і його 7-річний онук: їхні пошуки тривають
Увечері 7 січня поблизу села Брусилів Чернігівського району провалилися під кригу та потонули 66-річний чоловік та його 7-річний онук
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається. що чоловік і дитина провалилися під лід на очах очевидців, які почули крики про допомогу. Вони намагалися їх врятувати та не змогли, оскільки потерпілі зникли з поверхні води.
"Надзвичайники оперативно прибули на місце події, організували пошуково-рятувальні роботи та залучили необхідну техніку й спорядження для обстеження крижаної поверхні та акваторії річки. Зараз тривають пошуки дитини та чоловіка", - пишуть рятувальники.
Для виконання пошукової операції залучені 4 рятувальники, одна одиниця спеціальної техніки та човен.
Рятувальники закликали людей дотримувати правил безпеки і утриматись від виходу на тонку кригу.
- Минулого року на Рівненщині, на місцевому ставку, під лід провалилися двоє дітей та троє чоловіків. Тоді з води усіх витягнули рятувальники.
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