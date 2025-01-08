США конфіскували в Маямі нерухомість російського олігарха Перевалова на $1,8 млн
У вівторок, 7 січня, суд у Сполучених Штатах Америки конфіскував дві квартири російського підприємця Віктора Перевалова в Маямі у штаті Флорида
Про це повідомила пресслужба міністерства юстиції США.
Загальна вартість нерухомості становить 1,8 млн доларів. У мін'юсті назвали таке рішення результатом розгляду позову, поданого у лютому 2024 року.
"Відповідно до заочного рішення суду та остаточного рішення про конфіскацію, що набуло чинності 7 січня, міністерство добилося конфіскації двох кондомініумів у Маямі, які утримували, передавали та здавали в оренду, порушуючи санкції США щодо російського громадянина Віктора Перевалова", – йдеться у повідомленні американського відомства.
За даними мін'юсту, ці квартири Перевалов здавав та обслуговував в обхід санкційних обмежень. Судовий розгляд у цій справі був ініційований у лютому 2024 року. У вироку вказується конфіскація двох кондомініумів, якими розпоряджалася найнята Переваловим людина з 2018 по 2023 рік.
Віктор Перевалов потрапив до списку санкцій США у 2018 році через його участь у будівництві кримської траси "Таврида". Також під санкції потрапив бізнес-партнер Перевалова Валерій Абрамов, з яким вони заснували АТ "ВАД", що займається будівництвом автодоріг.
- У лютому 2023 року окружний суддя федерального суду Манхеттену вперше дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву – це відкрило шлях для подальшого передання цих коштів Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.14 Купівля 42.14Продаж 42.74
- EUR Купівля 43.67Продаж 44.46
- Актуальне
- Важливе