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США конфіскували в Маямі нерухомість російського олігарха Перевалова на $1,8 млн

Світлана Кравченко
8 січня, 2025 середа
10:00
Світ перевалов

У вівторок, 7 січня, суд у Сполучених Штатах Америки конфіскував дві квартири російського підприємця Віктора Перевалова в Маямі у штаті Флорида

Зміст

Про це повідомила пресслужба міністерства юстиції США.

Загальна вартість нерухомості становить 1,8 млн доларів. У мін'юсті назвали таке рішення результатом розгляду позову, поданого у лютому 2024 року.

"Відповідно до заочного рішення суду та остаточного рішення про конфіскацію, що набуло чинності 7 січня, міністерство добилося конфіскації двох кондомініумів у Маямі, які утримували, передавали та здавали в оренду, порушуючи санкції США щодо російського громадянина Віктора Перевалова", – йдеться у повідомленні американського відомства.

За даними мін'юсту, ці квартири Перевалов здавав та обслуговував в обхід санкційних обмежень. Судовий розгляд у цій справі був ініційований у лютому 2024 року. У вироку вказується конфіскація двох кондомініумів, якими розпоряджалася найнята Переваловим людина з 2018 по 2023 рік.

Віктор Перевалов потрапив до списку санкцій США у 2018 році через його участь у будівництві кримської траси "Таврида". Також під санкції потрапив бізнес-партнер Перевалова Валерій Абрамов, з яким вони заснували АТ "ВАД", що займається будівництвом автодоріг.

  • У лютому 2023 року окружний суддя федерального суду Манхеттену вперше дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву – це відкрило шлях для подальшого передання цих коштів Україні.
     
Теги:
Новини
Росія
олігархи
США
Економіка
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