Про це повідомляє Reuters.

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 році. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.

Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.