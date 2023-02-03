У США вперше конфіскували активи олігарха з РФ – вони можуть піти Україні
Окружний суддя федерального суду Манхеттену в четвер дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву – це відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні
Про це повідомляє Reuters.
Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 році. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.
Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.
Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.
Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.
- Нагадаємо, 22 грудня сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.
- У середині грудня Канада почала процес арешту й конфіскації активів Абрамовича. Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів.
- Європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна як оплати за відновлення України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе