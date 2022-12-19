Канада почала процес арешту й конфіскації активів Абрамовича

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Вона зазначила, що це перший випадок, коли Канада використовує свої нові повноваження. Вони дозволяють уряду проводити арешт активів, які належать підсанкційним особам.

Тепер Жолі розгляне можливість подати до суду заяву щодо остаточної конфіскації активів в Абрамовича на користь країни. У такому випадку конфісковані кошти може буде передати на відновлення України, а також виплатити компенсацію жертвам повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Зазначають також, що Канада є першою країною Великої сімки, яка запровадила такі заходи. Цим вона продемонструвала свою тверду прихильність Україні та закликала притягнути до відповідальності всіх тих, хто нажився на режимі президента РФ Володимира Путіна та підтримував його.

"Від початку війни ми попереджали Путіна та його поплічників, що вони не зможуть сховатися від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була можливою, і Канада продовжуватиме тиснути на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення Путіна в Україну", - сказала очільниця канадського МЗС.

6 червня в США наклали арешт на два літаки російського олігарха Романа Абрамовича, які були незаконно доставлені в Росію в березні 2022 року.